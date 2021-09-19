19 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Marcao kararı! Transfer...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'in ilk haftasına deplasmanda Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılmış, kulüp ise oyuncuyu kadro dışı bırakarak 150 bin Euro para cezası vermişti. Galatasaray yönetimi, affedilmesinin ardından yeniden takımla çalışmalara başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçında gösterdiği başarılı performansla haftanın 11'ine seçilen Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Marcao kararı! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Lazio maçıyla beraber yeniden sahalara dönen Marcao, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken, teknik kadro ve yönetim, "İyi ki satmamışız" değerlenmesinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Marcao kararı! Transfer...

GALATASARAY BIRAKMADI
Giresun maçında Kerem'e uyguladığı şiddet nedeniyle bir ara gönderilmesi gündeme gelen ve Krasnodar ile Roma'dan teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifler kabul edilmemişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Marcao kararı! Transfer...

"2-3 KATI NEDEN OLMASIN?"
Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio performansı sonrası sarı-kırmızılılar, "Marcao'yu o rakamlara satmayarak en doğru kararı verdik. Lazio maçındaki oyunu çok umut vericiydi. Bu çizgisini korursa yazın Marcao için astronomik öneriler de gelir. Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa Avrupa Ligi'nde kendini gösteren bir Marcao'ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin? İyi ki satmamışız" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Marcao kararı! Transfer...

NELSSON DA FARKINI GÖSTEDİ
Milliyet'in haberine göre, Marcao performansının Nelsson'u da yukarı çektiğine dikkat çeken teknik heyet, "Nelsson'u sol değil sağ stoper olarak transfer etmiştik. Sağ stoperde oynayınca Nelsson da farkını gösterdi" yorumunda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da flaş Marcao kararı! Transfer...

MARSILYA MAÇINDA FORMA ALACAK
PFDK tarafından 8 maçlık cezası nedeniyle ligde 5 karşılaşmada daha oynayamayacak olan Marcao, Marsilya deplasmanında yine savunmadaki yerini alacak.

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