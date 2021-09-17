Fanatik'te yer alan habere göre, kupa 2'ye katılım parası olarak 3 milyon 63 bin Euro'luk gelir elde eden Cim Bom, son 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. sırada yer alması nedeniyle de Avrupa Ligi'ndeki katsayı hissesinden de yararlandı. Bu nedenle yüzde 15'lik bir gelir daha sağlayan Aslan 3 milyon 168 bin Euro'yu da kasasına koydu.