Son dakika spor haberi: Yeni transferlerin maaşı çıktı! Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'ne katılım payı olarak 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Lazio'yu devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylelikle sarı-kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği ücreti Eylül ayı bitmeden çıkarmış oldu. İşte o rakamlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında transfere 25.3 milyon Euro harcayarak tarihin en hareketli dönemlerinden birini yaşayan Sarı-Kırmızılılar maaş bütçesini de 62.5 milyon Euro'dan, 48.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. Takımın yaş ortalamasını da düşürerek genç ve dinamik bir ekip yaratan Aslan bu durumun karşılığını sahada da almaya başladı.
Aslan, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye diş geçiremese de UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ve Randers'ı eleyerek gruplara kalmasını bildi.
Fanatik'te yer alan habere göre, kupa 2'ye katılım parası olarak 3 milyon 63 bin Euro'luk gelir elde eden Cim Bom, son 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. sırada yer alması nedeniyle de Avrupa Ligi'ndeki katsayı hissesinden de yararlandı. Bu nedenle yüzde 15'lik bir gelir daha sağlayan Aslan 3 milyon 168 bin Euro'yu da kasasına koydu.
Gruptaki ilk maçında da İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 deviren Galatasaray 630 bin Euro'luk galibiyet priminin de sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, böylece şimdiden UEFA Avrupa Ligi'nden 6 milyon 861 bin Euro (69.4 milyon TL) kazandı.
Yeni sezon öncesinde tam 9 ismi kadrosuna katan Aslan söz konusu futbolculara toplamda senelik 7 milyon 90 bin Euro ödeyecek. Yani Galatasaray henüz Eylül ayı dahi sona ermeden sadece UEFA'dan kazandığı parayla, yeni yıldızlarının yıllık maaşlarının neredeyse tamamını çıkarmış oldu.
Galatasaray'ın yeni futbolcularının maaşları:
Berkan Kutlu: 700 bin Euro
Barış Alper: 380 bin Euro
Halil Dervişoğlu: 850 bin Euro
Cicaldau: 900 bin Euro
Boey: 480 bin Euro
Aanholt: 1.9 milyon Euro
Nelsson: 800 bin Euro
Morutan: 630 bin Euro
Assunçao: 450 bin Euro
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