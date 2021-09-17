Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da oynayacağı maçlarda alacağı her bir puan altın değerinde olacak.