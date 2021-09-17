17 Eylül 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'un ülke puanına katkısı belli oldu!

UEFA organizasyonlarında bu sezon hangi temsilcimizin ülke puanına ne kadar katkı sağladığı açıklandı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un puanları... | Son dakika spor haberleri (Bjk Fb Gs Ts spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da oynayacağı maçlarda alacağı her bir puan altın değerinde olacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

HANGİ TAKIM NE KADAR KATKI SAĞLADI?

Peki ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız ülke puanına ne kadar katkı sağladı. İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Fenerbahçe 1.000

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Galatasaray 2.000

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Trabzonspor 2.500

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Sivasspor 2.500

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor’un ülke puanına katkısı belli oldu!

Beşiktaş 4.000

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