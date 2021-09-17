Galatasaray'da Ümit Davala'dan Morutan itirafı! "Ben araştırdım"

2021-2022 1. transfer ve tescil döneminde Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda etkili bir performans gösteriyor. Cimbom'un eski yardımcı antrenörü Ümit Davala, Rumen yıldızı kendisinin araştırıp bulduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Ümit Davala, Exxen'de sarı-kırmızılıların transferleri ve imza süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle Rumen Morutan'ı öven Davala, "Cicaldau, Morutan'dan biraz daha geri planda. Kulüpte çalışırken de Morutan'ın 4-5 maçını izlemiştim. Çok klas oyuncu. İleride daha da iyi olacaktır. Morutan'ı ben araştırdım, soruşturdum. Geçen sezon 10 milyonun üstündeydi. Çok pahalıydı. 3.5 milyon euro'ya bitirdiler yanlış bilmiyorsam" değerlendirmesini yaptı.

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