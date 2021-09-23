23 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ilk 11'e karar veremiyor (Spor haberleri)

Ne yapsa olmuyor! 13 maçta...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Galatasaray'da bu sezon yaşanan düşüşe bir türlü önlem alınamıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, özellikle oyuncu tercihleriyle dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, 13 karşılaşmada da 13 farklı ilk 11 ile sahaya çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

İstediği sonuçları alamayan Galatasaray, kadro istikrarını da sağlanamadı.

Sarı-kırmızılılar, pazar günü Alanyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Marcao, Arda, Boey, Barış Alper, Berkan, Cicaldau ve Halil eksiği ile gelirken Kayseri deplasmanında takımın yarısından fazlası değişti.

3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim; Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'i dün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu.

Ancak bu 11 de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye G.Saray 3 değişiklikle girdi. Bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu...

13 MAÇTA 13 FARKLI İLK 11

Sezonu erken açan ve 14 Haziran'da çimlere ayak basan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 sürdü.

26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin de en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor.

Bu alanda Fatih Karagümrük ile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı 25 farklı oyuncuya şans veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor takip ediyor.
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