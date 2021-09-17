17 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı!

Kayseri - G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı!
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan duyuruya göre, bilet fiyatları 35ila 125 TL arasında değişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 35ila 125 TL arasında değişti. Kayserispor-Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL
Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL
Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL
Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL
Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL
Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL
Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL
Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL
Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

Yukatel Kayserispor Kulübü, "2021-2022 Süper Lig Sezonu 6.haftasında 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Galatasaray ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağımız karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 17 Eylül Cuma günü (bugün) 11.00'de satışa sunulacaktır" denildi.

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