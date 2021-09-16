Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da kritik mücadele için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular maç saatini beklemeye geçerken, teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı ve bu maçın kendileri için çok özel olduğunun altını çizdi.

Taraftarın uzun süredir takımdan uzak olduğunu ve bu buluşmanın önemli olduğunu anlatan Terim, "Aylar sonra stadımızda taraftarımıza kavuşacağız. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik. Taraftarımızın da gücünü arkasına alarak her şeyi başarabiliriz. Daha önce bu durum defalarca tekrar etti. Kendinize güvenin, maçtan kopmayın, gücü hissedin" dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERİN"

Konsantrasyon problemine de dikkat çeken Terim, "Yeni kurulmuş bir takımız, herkes birbirini yeni yeni tanımaya başlıyor. Ben hepinize güveniyorum. Hatalar olabilir, ancak bunlar kalıcı hale gelirse sıkıntı olur. Siz de çıkın bu akşam kendinizi en iyi şekilde gösterin" sözlerini kullandı

"BURASI GALATASARAY"

Maçta değişik senaryoların olabileceği ancak Galatasaray'ın her maça kazanmak için çıkacağını belirten Terim, "Burası Galatasaray, kazanma dışında herhangi bir hedefimiz olmaz. Gol yiyebiliriz ancak daha fazla attığımız zaman bu problem ortadan kalkacaktır. Bugün taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye edelim, sezon boyunca desteklerini hissedelim" açıklamasını yaptı.

EN FAZLA İTALYANLARA ATTI

Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını yedi kez mağlup eden Galatasaray'ın, temsilcilerini daha fazla mağlup ettiği tek ülke İspanya (8). Sarı-kırmızılı ekibin bu turnuvalarda temsilcilerine en fazla gol attığı iki ülkeden biri İtalya (31; İspanya ile eşit).

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