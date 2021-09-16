Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüvenine başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu 11 takviyeyle güçlendiren ve ocak ayında yapacağı birkaç eklemeyle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek isimler şimdiden belirlenmeye başladı. Ocak ayında ve sezon sonunda kadrodaki birçok futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom'da takımda düşünülmeyen ve gönderilmek istenen 6 futbolcu belli oldu. İşte o isimler... (GS spor haberi)