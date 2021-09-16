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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüvenine başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu 11 takviyeyle güçlendiren ve ocak ayında yapacağı birkaç eklemeyle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek isimler şimdiden belirlenmeye başladı. Ocak ayında ve sezon sonunda kadrodaki birçok futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom'da takımda düşünülmeyen ve gönderilmek istenen 6 futbolcu belli oldu. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.09.2021 11:43
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Fatih Terim’den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Fatih Terim’den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Özellikle transfer döneminin son günlerinde takıma birçok yeni ismi kazandıran sarı-kırmızılılar; Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Halil Dervişoğlu, Gustavo Assunçao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Fatih Terim’den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Cimbom'da yapılan transferlerle birlikte Falcao, Linnes, Donk, Gedson Fernandes (kiralık) ve Onyekuru (kiralık) gibi isimler dahil birçok futbolcuyla da yollar ayrılmıştı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Fatih Terim’den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalara şimdiden start verildi.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Fatih Terim’den dev neşter! 6 isim takımdan gönderiliyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Ocak ayında tekrar hamleler yapacağız, yeni 7-8 oyuncu getirmek değil, ilk 11'e genç, alma imkanımız olan yeni oyuncuları tek tek ekleyerek önümüzdeki 3 sene futbol vizyonunu oluşturacak bir takımın çatısını kurmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanarak kış transfer döneminde mevcut kadroya eklemeler yapılacağını açıklamıştı.

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