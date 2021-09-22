Kayserispor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den mağlubiyet yorumu! "Biz G.Saray'ız altından kalkmasını biliriz"

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük altından kalkmasını biliriz. Ligin bitmesine çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz merak etmesinler." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Son haftalarda da puan kaybediyoruz, evet. Bir defa herhalde Hikmet Hoca anlatmıştır maçı, bu kadar uzun kaldığına göre. Ben bir daha anlatmayayım hiç. Tabii ki mağlup olmak puan kaybetmek istemeyiz ama futbolcun içinde bunlar var. Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük altından kalkmasını biliriz. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik ama olamıyoruz.

Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Bunların hepsini bir tarafa koyacak hem tecrübeye hem Galatasaraylılığa sahibiz. Çok üzülüyoruz ama böyle bir karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda böyle şeyler oluyor. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini bilecek kadar Galatasaray'ın başındayız. Görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder etmez, biz bunları bilecek konumdayız.

Ligin bitmesine çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz merak etmesinler. Bir hafta önceki Lazio maçıyla şimdiki Galatasaray arasında büyük fark var. Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncular da bu şansı iyi değerlendiremedi. Bunları görmüş olduk.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ