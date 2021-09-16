16 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lazio'yu konuk edecek. Taraftarı önünde rakibini mağlup ederek Avrupa serüvenine 3 puanla giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımın başında Fatih Terim'in yer aldığı dönemlerdeki istatistik dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında ev sahibi olunan maçlarda İtalyan rakiplere hiç mağlup olmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...

Galatasaray'da ilk teknik direktörlük kariyerine 1996'da başlayan Fatih Terim, 4 ayrı dönemde sarı-kırmızılı takımın başına geçerken, İtalyan kulüpleriyle de pek çok defa rakip oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...

5 MAÇTA YENİLMEDİ

Ajansspor'un haberine göre; Cimbom ile özellikle 90'ların sonunda Avrupa'yı sallayan tecrübeli teknik adam, iç saha maçlarında İtalyanlara karşı hiç mağlup olmadı. Fatih Terim, ev sahibi olarak çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...

İTALYA İLE ÖZEL BAĞI VAR

İtalya Fatih Terim, Terim de İtalya'yı çok seviyor. 2000'de Fiorentina kulübünün başına geçen tecrübeli çalıştırıcı daha sonra dönemin en büyük kulüplerinde Milan'da hocalık yapmıştı. Çizme'de de İmparator olarak anılan Fatih Terim'e büyük bir saygı var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...

SEZON-RAKİP-SONUÇ

03-04, Juventus, 2-0
99-00, Bologna, 2-1
99-00, Milan, 3-2
98-99, Juventus, 1-1
97-98, Parma, 1-1

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