Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Lazio'yu konuk edecek. Taraftarı önünde rakibini mağlup ederek Avrupa serüvenine 3 puanla giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımın başında Fatih Terim'in yer aldığı dönemlerdeki istatistik dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında ev sahibi olunan maçlarda İtalyan rakiplere hiç mağlup olmadı.
Galatasaray'da ilk teknik direktörlük kariyerine 1996'da başlayan Fatih Terim, 4 ayrı dönemde sarı-kırmızılı takımın başına geçerken, İtalyan kulüpleriyle de pek çok defa rakip oldu.
5 MAÇTA YENİLMEDİ
Ajansspor'un haberine göre; Cimbom ile özellikle 90'ların sonunda Avrupa'yı sallayan tecrübeli teknik adam, iç saha maçlarında İtalyanlara karşı hiç mağlup olmadı. Fatih Terim, ev sahibi olarak çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik gördü.
İTALYA İLE ÖZEL BAĞI VAR
İtalya Fatih Terim, Terim de İtalya'yı çok seviyor. 2000'de Fiorentina kulübünün başına geçen tecrübeli çalıştırıcı daha sonra dönemin en büyük kulüplerinde Milan'da hocalık yapmıştı. Çizme'de de İmparator olarak anılan Fatih Terim'e büyük bir saygı var.
SEZON-RAKİP-SONUÇ
03-04, Juventus, 2-0
99-00, Bologna, 2-1
99-00, Milan, 3-2
98-99, Juventus, 1-1
97-98, Parma, 1-1
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