Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Fatih Terim...

İTALYA İLE ÖZEL BAĞI VAR

İtalya Fatih Terim, Terim de İtalya'yı çok seviyor. 2000'de Fiorentina kulübünün başına geçen tecrübeli çalıştırıcı daha sonra dönemin en büyük kulüplerinde Milan'da hocalık yapmıştı. Çizme'de de İmparator olarak anılan Fatih Terim'e büyük bir saygı var.