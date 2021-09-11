Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat, yarın düzenlenecek törenle defnedilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün hayatını kaybeden Yarsuvat'ın cenazesi yarın 14.00'te Afet Yolal Cami'de kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ