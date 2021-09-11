11 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlanacak!

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlanacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruya göre, dün hayatını kaybeden Yarsuvat'ın, cenazesi yarın 14.00'te Afet Yolal Cami'de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat, yarın düzenlenecek törenle defnedilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün hayatını kaybeden Yarsuvat'ın cenazesi yarın 14.00'te Afet Yolal Cami'de kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

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