2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından takımların kadroları da netleşti. Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas da, aldıkları oyuncuların maliyetiyle ilgili rakamları transfer dönemi sonunda açıklayacağını ifade etmişti. Burak Elmas verdiği bu sözü tuttu ve maliyetleri kalem kalem açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın haberine göre; Seçilmelerinin ardından aldıkları oyuncuların maliyetiyle ilgili bildirim yapmayan ancak transfer dönemi sonunda rakamları açıklayacağını söyleyen Elmas, dün mali detaylarını paylaştı. Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktıklarını söyleyen Elmas, "Burada cesaret göstererek, ince eletip sık dokuyarak, bir dönemlik değil, 4 senelik bir sistem uygulamak gerekiyordu. Biz ve teknik direktörümüz bir anlaşmayla büyük bir cesaret gösterdik" diye konuştu.

BAŞARILI OLDUK

Diğer kulüplerin hiçbir detay paylaşmadığını hatırlatan ve finansal disiplinden ödün vermeyeceklerini söyleyen Elmas şöyle devam etti: Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon euro'ydu, bu sene 48.2... Önümüzdeki sene uzun vadeli sözleşme imzaladığımız için bu kadro ile 30.5'a inecek. Üstüne 3 ve 4 ekleme ile önümüzdeki sene 35 milyon euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz. Ciddi anlamda Florya'da çok ciddi bir çalışma var. En az 3-4 sene birlikte oynayarak Galatasaray'ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik. Birinci senesinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

FALCAO'YA YARIM MAAŞ

Falcao'nun ayrılışıyla ilgili bilgi veren Burak Elmas, "Falcao'nun 9.6 milyon Dolar brüt sözleşmesi vardı. Her oynadığı 5 maçta da ilave aldığı prim vardı. Karşılıklı yolları ayırırken, geçmiş seneden alacağı bir vade alarak bu sene alacağı toplam 6.5-7 milyon ücretten de yarı yarıya paylaşarak yollarımızı ayırdık" dedi. Sunumda Falcao'ya fesih bedeli olarak 3 milyon euro verildiği ifade edildi.

TRANSFER SÜRECEK

Kiralık verdikleri oyuncuların ücretlerini kulüplerinin karşıladığını ifade eden Elmas, "Okan, Emre ve Yunus'u daha hazır hale gelmeleri için kiraladık. Ocak ayında bir takım hamleler yapacağız. Bu hamleler öyle 7-8 oyuncu getirmek değil. Genç, bazen tecrübeli oyuncuları ekleyerek Galatasaray'da önümüzdeki 3 senenin futbol vizyonunun çatısını kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

İNTİKAM ZAMANI DEĞİL

Önlerinde çok önemli iki genel kurul olduğunu söyleyen Başkan Elmas, "Pandemi sebebiyle bizden önceki yönetimimizin yapma fırsatını bulamadığı genel kurullar var. Görüşmeler yaptık, 'ikisini birleştirerek yapabilir miyiz', 'hangi hazirun hangisine oy kullanacak' gibi hukuki sorular sorduk. Ayrı ayrı yapmaya karar verdik" dedi. "Eski yönetimler oylanacak. Genel kurulda intikam peşinde olmayalım" diyen Elmas, oylamanın kapalı yapılmasını isteyeceğini söyledi.





DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ