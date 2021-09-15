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Galatasaray Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı! 3 yıldız takımla çalıştı

G.Saray Lazio’ya hazır! 3 yıldız takımla çalıştı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken; sakatlıkları bulunan Feghouli, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz takımla çalışmalara katıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Ferformans uzmanı Scott Piri ile performans antrenörü Yasin Küçük idaresinde yapılan fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları tam olarak geçmeyen futbolculardan Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz, antrenmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Terim, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Barış Alper'in koruyucu ekipmanlarla deneneceğini, Emre ve Feghouli'nin durumunun ise yarın gün içinde belli olacağını kaydetti.

Sakatlığı bulunan futbolculardan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, çalışmada yer almadı.

Antrenman öncesinde Fatih Terim, ameliyattan dolayı eli sargılı olan genç oyuncu Barış Alper Yılmaz ile saha kenarında bir süre sohbet etti. Görüşmeye daha sonra takım doktoru Yener İnce de dahil oldu. Terim, idman içinde Yener İnce ve yardımcı antrenörlerden sık sık bilgi aldı.

Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Lazio ile karşı karşıya gelecek.

G.Saray Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı

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