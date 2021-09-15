Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'la karşılaşan Galatasaray, 16 Eylül Perşembe günü sahasında Lazio'yu konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim, derbideki ilk 11'i değiştirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim, Lazio karşısında orta sahasını nasıl kuracağı üzerinde kafa yoruyor. Trabzonspor maçında ön liberoda oynattığı Berkan Kutlu'nun defansif yönünün az olması, Cicaldau ve Morutan'ın defansa yardım etmemeleri yüzünden Terim, Lazio karşısında farklı bir orta üçlü üzerinde çalışıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın hocasının aklındaki seçeneklerden birisi, orta üçlüde Ömer Bayram ve Taylan'ın defansif yönlerini kullanıp yanlarında da Cicaldau'yu kullanmak... Böyle bir durumda Fatih Terim, Morutan'ı bir kanada, Kerem'i ise diğer kanada atacak.

GUSTAVO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın son transferi Assunçao ise Lazio karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takıma transferin son gününde katılan Brezilyalı, UEFA'ya verilen listede yer alamamıştı.

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