15 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a 4 farklı sistem çare olmadı!

Cimbom’a 4 farklı sistem çare olmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Sezon başından bu yana çeşitli organizasyonlarda 10 maça çıkan Galatasaray, sahada 4 farklı sistem denemesine rağmen kalesinde 17 gol gördü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray bu sezon 10 maç oynadı, 4 farklı sistemle sahaya yayıldı ancak bu sonuç vermedi. Fotomaç'ın haberine göre; 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım kalesinde tam 17 gol birden gördü. Galatasaray'ın bu sezon sadece ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan Giresunspor maçında kalesini kapattı. Ancak Giresunspor hali hazırda geride kalan 4 haftada Süper Ligin gol atamayan tek takımı durumunda...

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