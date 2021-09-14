Son dakika Galatasaray haberleri: 2018/2019 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan ve üç sezon boyunca formasını giydiği sarı-kırmızılılarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen katkıyı veremeyen Radamel Falcao, geçtiğimiz günlerde La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncunun yeni takımında giyeceği forma numarası ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'dan ayrılan ve İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'dan sürpriz bir hamle geldi. İspanyol basını, Kolombiyalı golcünün yeni forma numarasını duyurdu.

Marca'da yer alan habere göre; Falcao, Rayo Vallecano'da futbolda savunma oyuncularının tercih ettiği 3 numaralı formayı giyecek. Haberde tecrübeli forvetin bu tercihinin şaşkınlık yarattığı kaydedildi.





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