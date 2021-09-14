Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçında Necati Ateş Fatih Terim'e ne dedi? İşte gol sonrası yaşanan o diyalog...
Galatasaray, sezon başından beri lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamamıştı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılılar, bu kez benzer hatayla Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi. İşte yaşanan o flaş diyalog... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.
"TÜM HAFTA İDMANLARDA BU GOL İÇİN ÇALIŞMIŞTIK"
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor maçında forvet Halil ve arkasındaki Kerem'den başlayan hücum prese orta sahadan Emre Kılınç, Morutan ve Cicaldau destek verdi. Kaptığı toplarla geçiş hücumuna çıkan Galatasaray tehlikeli kontrataklar bulurken, skor 2- 2 iken Yusuf'un çizgiden çıkardığı Halil'in şutu ile galibiyet kaçtı.
Trabzon'daki ilk gol ise Edgar Ie'nin kaleye geri pasında araya giren Emre Kılınç'la geldi. Kendisini rakibin arkasına saklayan Emre, Florya'daki çalışmaları sahada uyguladı. Gole sevinen yardımcı antrenör Necati Ateş, teknik direktörü Fatih Terim'e dönerek, "Hocam golü nasıl attık gördün mü? Tüm hafta buna çalışmıştık" diyerek sevincini paylaştı.
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