Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.