14 Eylül 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde E. Frankfurt - Fenerbahçe ve Galatasaray - Lazio maçlarının hakemleri belli oldu!

F.Bahçe ve G.Saray maçlarının hakemleri belli oldu!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sarı lacivertlilerin, E. Frankfurt'a konuk olacağı karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani olurken, sarı kırmızılıların, evinde Lazio'yu ağırlayacağı müsabakayı Matej Jug yönetecek. | Son dakika spor haberleri (Fb Gs spor haberi)

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Sarı lacivertlilerin, E. Frankfurt'a konuk olacağı karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani oldu.

Sarı kırmızılıların, evinde Lazio'yu ağırlayacağı müsabakayı ise Matej Jug'un yöneteceği açıklandı.

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