08 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Gustavo Assunçao Galatasaray'da!

G.Saray transferi bitirdi! Brezilyalı orta saha İstanbul’a geliyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Galatasaray'dan, transferin son gününde flaş bir hamle geldi. Uzun süredir orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı. 21 Yaşındaki Brezilyalı futbolcu bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Portekiz Ligi takımlarından Famalicão'da forma giyen Gustavo Assunçao 'nun transferini bitirdi.

Brezilyalı futbolcunun bugün saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar genç oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiraladı.

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