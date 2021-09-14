Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'ın 2 golünü de Emre Kılınç kaydetmişti. Deneyimli oyuncu ilk 45 dakikada forma giyerken klasını konuşturdu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Barış Alper, Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan'ın gelişi sonrasında arka planla kalan Emre Kılınç'a transfer döneminde Bologna ve Genoa'dan teklif geldi. Başarılı futbolcu, İtalyan kulüplerinin kiralama isteğini kabul etmedi. Fotomaç'ın haberine göre; Takımda kalmayı seçen Emre, "Galatasaray'a kulübede oturmak için gelmedim. Gerçek Emre'yi herkes görecek" diyerek milli arada hırs yaptı ve Trabzonspor maçı öncesinde hocasının gözüne girmeyi başardı. Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Kılınç, 45 dakika oynamasına rağmen sahanın yıldızıydı. Güzel futbolunu sağ ayağıyla attığı iki golle süsleyen 27 yaşındaki solak, Lazio maçında da takımdaki yerini alacak.

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