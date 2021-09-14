14 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da krizin adı ikinci yarı! Fatih Terim...

2021-2022 sezonuna iyi bir giriş yapan Galatasaray, ilk 2 maçından 3 puanla ayrılırken; son 2 maçında ise 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberliklerle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon yediği 12 golün 8'ini ikinci yarıda gördü. Bu istatistik sonrasında taraftarlar da teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da krizin adı ikinci yarı! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray'da büyük üzüntü hakim... Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkatleri çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da krizin adı ikinci yarı! Fatih Terim...

DEĞİŞİKLİKLER ELEŞTİRİLİYOR
Takvim'in haberine göre yaşanan kriz, Fatih Terim'e eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar Terim'i hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da krizin adı ikinci yarı! Fatih Terim...

12 GOLÜN 8'İ İKİNCİ YARILARDA
Cimbom ikinci yarılarda adeta el frenini çekerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi maçlarda yediği 12 golün 8'ini de karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde görmesi dikkatleri çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da krizin adı ikinci yarı! Fatih Terim...

GEÇEN SEZONKİ HASTALIK!
Aslında Galatasaray bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Cimbom geçen sezon kalesinde 39 gol görürken, bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmişti.

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