Son dakika spor haberi: Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası gergin anlar! Muslera...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Akdeniz ekibinin kalecisi Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Gergin geçen Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalar güne damga vurdu. Saha kenarında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz arasında başlayan tartışma soyunma odası koridorlarına taştı.
48. dakikada Necati Ateş ile Bülent Korkmaz tartıştı. Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.
"Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan eden Muslera sakinleştirilmeye çalışıldı. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi.
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