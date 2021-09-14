14 Eylül 2021, Salı
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Morutan yüzde 66.7, Babel yüzde 84.2 pas isabeti yakaladı.
Galatasaray'da Olimpiu Morutan Trabzonspor maçında farkını ortaya koydu!
Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkarken 1 asist kaydetti. Rumen yıldız Trabzonspor maçında da ilk 45 dakika oyunda kalırken, sahanın en iyileri arasında yer aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray taraftarı Morutan'ın oyundan alınmasına anlam veremedi. Fotomaç'ın haberine göre; İlk yarıda Morutan 18 kez, ikinci yarıda Babel 45 kez topla buluştu. Morudan oyunu yönlendirip, hücumda büyük katkı yaparken Babel oyuna etki edecek hamlelerde bulunamadı.
Morutan yüzde 66.7, Babel yüzde 84.2 pas isabeti yakaladı.
Morutan 2'de 1, Babel 2'de 0 isabetli şut attı.
Morutan 2 kilit pas verdi. Babel 0'da kaldı.
Morutan 3, Babel 2 kez adam geçti.
Morutan 1, Babel 3 kez top kaptırdı.
İki oyuncu da 2'şer kez defansif hamle yaptı.
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