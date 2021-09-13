Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığı ilk maçtan itibaren performansıyla hayran bırakmıştı. Mısırlı futbolcu özellikle Fenerbahçe derbisinde de attığı golle adından oldukça söz ettirmişti. Ancak Mohamed başarılı performasını devam ettiremedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın 2021 Ocak transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed geçen sezon gösterdiği performansı mumla aratıyor.

Geçen sezon oynadığı 16 Süper Lig maçında 8 gol atan ve Fenerbahçe derbisnde Kadıköy'de attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, bu sezon ise beklentilerin ötesinde kötü bir performansla oynuyor.

Sezon başı planlamasında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun önünde santrfor olarak düşünülen Mostafa Mohamed bu sezon oynadığı 3 Süper Lig maçı, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında vasatı aşamadı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra ilk 6 maçta 6 gol atan Mustafa Muhammed, bu kez 10 maçı da boş geçti.

Takımla bağlantısı kopuk olan ve zaman zaman oyundan düşen Mostafa Mohamed, gol sayısının düşmesiyle doğru orantılı olarak çok az pozisyona girebiliyor. Girdiği pozisyonlar da 'bitirici' performans gösteremeyen 23 yaşındaki Mısırlı, şaşkınlık yaratıyor.

TAKIMDAN AYRILIYORDU

Mısırlı golcünün yaz transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Bordeaux takımına transfer olması bekleniyordu. Ancak sarı kırmızılıların oyuncunun bonservisini Zamalek'ten alamaması sebebiyle bu transfer suya düştü. Mohamed'de Fransa'ya gitmek istiyordu ancak transferin gerçekleşmemesi sebebiyle takımda kaldı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELDİ

Mostafa Mohamed, saha içindeki etkisiz performansının yanı sıra saha dışında da yaşantısıyla bir çok kez gündeme gelmişti. Yönetimin bu konuda uyarıda bulunduğu Mısırlı golcüye, sosyal medyadan da tepki gösterilmişti.

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