Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Aliou Dieng, uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almıştı. Transferin son gününe kadar temasta kalınan Dieng için flaş bir karar alındı. El Ahly, Aliou Dieng'in sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'ın uzun süre kadrosuna katmak istediği ancak El Ahly ile ekonomik şartlarda uzlaşamadığı için imza attıramadığı Aliou Dieng'de yeni bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Galatasaray'ın mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği Aliou Dieng ile yeni sözleşme imzalanacak ve sarı kırmızılıların yaptığı teklife yakın bir rakam önerilecek.

Öte yandan Aliou Dieng için istenen bonservis ücretinin de 8 milyon dolar olduğu kaydedildi.

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