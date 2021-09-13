13 Eylül 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberleri: Aliou Dieng'de sürpriz karar! Galatasaray'ın gündemindeydi... | GS haberleri

G.Saray’ın transfer hedefi için yeni karar! 3 katı para...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Aliou Dieng, uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almıştı. Transferin son gününe kadar temasta kalınan Dieng için flaş bir karar alındı. El Ahly, Aliou Dieng'in sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'ın uzun süre kadrosuna katmak istediği ancak El Ahly ile ekonomik şartlarda uzlaşamadığı için imza attıramadığı Aliou Dieng'de yeni bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Galatasaray'ın mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği Aliou Dieng ile yeni sözleşme imzalanacak ve sarı kırmızılıların yaptığı teklife yakın bir rakam önerilecek.

Öte yandan Aliou Dieng için istenen bonservis ücretinin de 8 milyon dolar olduğu kaydedildi.

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