13 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Lazio maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak!

G.Saray evine geri dönüyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

2021-2022 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda zemindeki problem nedeniyle maç oynayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu ağırlayacağı maçla beraber evine geri dönecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki problem nedeniyle maçlarını Olimpiyat, Başakşehir ve Kasımpaşa statlarında oynayan Galatasaray, Lazio maçında evine geri dönüyor.

Galatasaray, Lazio maçının Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Sarı kırmızılılar, 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.

Terim'in o kararını değerlendirdi! haberin devamı

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