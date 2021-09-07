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Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi! Arda Turan idmana katılmadı

G.Saray’da Trabzonspor mesaisi! Arda Turan...
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Süper Lig'in 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, 4. haftada 9 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda tedavisine devam edilen Arda Turan yer almadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana salonda kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmaya geçen sarı-kırmızılılar, dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynadı. Milli takımlarından davet alan 12 oyuncu ve tedavisine devam edilen Arda Turan'nın yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından son buldu.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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