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GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera idmansız maça çıkacak!

Muslera idmansız maça çıkacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, milli takımdan döndükten sonra idmana çıkmadan bu maçta kaleyi koruyacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Tam 5 oyuncusundan yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci Muslera da ayağının tozuyla bu maçta forma giyecek. Uruguay'ın önceki gün Ekvador'u 1-0 yendiği maçta kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisi, idman yapmadan bugün karşılaşmada kaleyi koruyacak.

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