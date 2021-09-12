Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, milli takımdan döndükten sonra idmana çıkmadan bu maçta kaleyi koruyacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Tam 5 oyuncusundan yoksun Trabzonspor karşısına çıkacak olan Galatasaray'da kaleci Muslera da ayağının tozuyla bu maçta forma giyecek. Uruguay'ın önceki gün Ekvador'u 1-0 yendiği maçta kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisi, idman yapmadan bugün karşılaşmada kaleyi koruyacak.

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