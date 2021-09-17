17 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Alanyaspor maçı öncesi bilet fiyatı indirimi

G.Saray’dan taraftara indirim müjdesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'dan bilet fiyatları hakkında açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar, "Takımımızın yanında olabilesin diye, Aytemiz Alanyaspor maçından başlamak üzere, taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda bilet fiyatlarımızı yeniden düzenliyoruz. " ifadelerine yer verildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynanacak mücadele öncesi bilet fiyatlarında indirime gidildiği açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

Galatasaray seninle güzel! Pandemi koşulları bizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü. Takımımız ve stadımız seni özledi...

Takımımızın yanında olabilesin diye, Aytemiz Alanyaspor maçından başlamak üzere, taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda bilet fiyatlarımızı yeniden düzenliyoruz.

Galatasaray seni yanında görmek istiyor.

Haydi büyük Galatasaray taraftarı; HES kodunu ve biletini al, destekle tribünde Aslanları!

İŞTE BİLET FİYATLARI:

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