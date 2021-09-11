Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ay-yıldızlıların EURO 2020 kadrosunda da yer alan 22 yaşındaki futbolcunun, 3 Bundesliga ekibinin gündeminde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)