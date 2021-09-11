Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu! Muslera ve Yedlin...
Süper Lig'in 4. haftası 2021-2022 sezonunun ilk derbi heyecanına ev sahipliği yapacak. 3 hafta sonunda 7 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda 9 puanlı lider Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılıların kafilesi belli oldu. Kamp kadrosunda milli takımdan geç dönen Muslera ve Yedlin de yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
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