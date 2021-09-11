Arda Turan'dan Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi moral ziyareti!
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sezonun ilk derbisinde Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar yaptığı antrenmanla hazırlıklarının tamamlarken, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan takıma moral ziyaretinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli'nin yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan ise Trabzon seyahati öncesi takımı ziyaret etti.
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası