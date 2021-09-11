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GALATASARAY

Arda Turan'dan Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi moral ziyareti!

Arda Turan’dan moral ziyareti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sezonun ilk derbisinde Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar yaptığı antrenmanla hazırlıklarının tamamlarken, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan takıma moral ziyaretinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli'nin yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan ise Trabzon seyahati öncesi takımı ziyaret etti.

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.

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