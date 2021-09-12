Süper Lig'in ilk 2 haftasından galibiyetle ayrılan Galatasaray, 3. hafta maçında Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçse de skor üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar 4. haftada Trabzonspor'a konuk olacakken teknik direktör Fatih Terim, bu maçtan 3 puan alıp yeni galibiyet serisine başlangıç hedefliyor. Deneyimli teknik adam ayrıca Marcao'nun cezasının devam etmesi sebebiyle savunma ikilisinde Luyindama ve Nelsson'a görev verecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona başlayan Galatasaray, ligin en zor deplasmanlarından birine bugün çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 3 maçında da mağlup olduğu Trabzonspor karşısında bu kez 3 puan için savaşacak. Sezona 3'te 3 ile başlayan rakibine karşı oynayacağı 90 dakikanın hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, zorlu müsabaka öncesi geri sayıma geçti. Geçtiğimiz sezonun son 9 haftasından bu yana ligde 12 maçtır mağlubiyet yaşamayan Aslan, Trabzon'da yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

TAM 5 EKSİK VAR

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, sonraki süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu sezon 3 maçın 2'sini kazanan, birinden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada tam 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Tedavisine devam edilen kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren- Marcao, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

ONLARA EMANET

Marcao'nun cezası nedeniyle oynamayacağı Trabzonspor karşılaşmasında Luyindama ve Nelsson stoper olarak görev yapacak. Hatay ve Kasımpaşa maçlarından sonra 3. kez bu ikili savunmanın göbeğinde birlikte oynayacak. Kalede Muslera, beklerde Yedlin-Aanholt'un forma giymesi beklenirken, ortada Taylan-Berkan-Cicaldau, önlerinde Morutan-Kerem, en uçta da Diagne gol arayacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ