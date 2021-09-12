Galatasaray'da Fatih Terim hedefi belirledi! Trabzonspor maçında...
Süper Lig'in ilk 2 haftasından galibiyetle ayrılan Galatasaray, 3. hafta maçında Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçse de skor üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar 4. haftada Trabzonspor'a konuk olacakken teknik direktör Fatih Terim, bu maçtan 3 puan alıp yeni galibiyet serisine başlangıç hedefliyor. Deneyimli teknik adam ayrıca Marcao'nun cezasının devam etmesi sebebiyle savunma ikilisinde Luyindama ve Nelsson'a görev verecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona başlayan Galatasaray, ligin en zor deplasmanlarından birine bugün çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 3 maçında da mağlup olduğu Trabzonspor karşısında bu kez 3 puan için savaşacak. Sezona 3'te 3 ile başlayan rakibine karşı oynayacağı 90 dakikanın hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, zorlu müsabaka öncesi geri sayıma geçti. Geçtiğimiz sezonun son 9 haftasından bu yana ligde 12 maçtır mağlubiyet yaşamayan Aslan, Trabzon'da yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.
TAM 5 EKSİK VAR
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, sonraki süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu sezon 3 maçın 2'sini kazanan, birinden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada tam 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Tedavisine devam edilen kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren- Marcao, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.
ONLARA EMANET
Marcao'nun cezası nedeniyle oynamayacağı Trabzonspor karşılaşmasında Luyindama ve Nelsson stoper olarak görev yapacak. Hatay ve Kasımpaşa maçlarından sonra 3. kez bu ikili savunmanın göbeğinde birlikte oynayacak. Kalede Muslera, beklerde Yedlin-Aanholt'un forma giymesi beklenirken, ortada Taylan-Berkan-Cicaldau, önlerinde Morutan-Kerem, en uçta da Diagne gol arayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası