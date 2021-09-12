12 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. 22 yaşındaki oyuncuya 3 Alman kulübü talip olurken, sarı-kırmızılılar ise bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun, üç Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da kendisine yer bulmayı başardı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu

15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı ekiple, Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Scout ekiplerinin, Galatasaraylı futbolcu için olumlu rapor sundukları öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın 15 milyon Euro'dan aşağıya oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu

KRİZ BİTTİ

Kasımpaşa maçında Marcao'yla sorun yaşayan ancak Terim'in araya girmesiyle Brezilyalı futbolcuyla barışan Kerem, Trabzonspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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