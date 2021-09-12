Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! 3 kulüp talip oldu

Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda da kendisine yer bulmayı başardı.