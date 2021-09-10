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Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku! Milli takımda sakatlandı

G.Saray’da sakatlık şoku! Yıldız isim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, 4. haftada 9 puanlı lider Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Sofiane Feghouli'den ise kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 4. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda milli takım kampında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlanırken, Muslera ise idmanda yer almadı. Ayrıca Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in de tedavilerine devam edildi.

İşte o açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra sınırlı alanda gruplar hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.

Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Bu sabaha karşı Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00'de sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

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