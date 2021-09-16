Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunu yaşadığından bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'da adaptasyon sorunu yaşıyor. Çünkü İngilizce konuşamıyor" ifadelerini kullandı.

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