16 Eylül 2021, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberleri: Morutan için olay iddia! "Adaptasyon sorunu yaşıyor"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, 22 yaşındaki oyuncunun eski takımı FCSB'nin sportif direktörü Mihai Stoica'nın Morutan ile ilgili sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Morutan için olay iddia! Adaptasyon sorunu yaşıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda 5 yıllık sözleşme imzaladığı Olimpiu Morutan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Morutan için olay iddia! Adaptasyon sorunu yaşıyor

22 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma katıldığı günden bu yana çıktığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Morutan için olay iddia! Adaptasyon sorunu yaşıyor

İlk maçına ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde çıkan Morutan, 2-2 sona eren karşılaşmada vatandaşı Cicaldau'nun attığı golün asistini yapmıştı. Genç oyuncu, Trabzonspor'la oynanan maçta da 46 dakika sahada kalmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Morutan için olay iddia! Adaptasyon sorunu yaşıyor

Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunu yaşadığından bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'da adaptasyon sorunu yaşıyor. Çünkü İngilizce konuşamıyor" ifadelerini kullandı.

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