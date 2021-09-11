11 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na 3 talip birden

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ay-yıldızlıların EURO 2020 kadrosunda da yer alan 22 yaşındaki futbolcunun, 3 Bundesliga ekibinin gündeminde olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na 3 talip birden
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na 3 talip birden

Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı. A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na 3 talip birden

Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na 3 talip birden

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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