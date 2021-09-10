Galatasaray yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezonların aksine çok farklı bir formül izledi. Sarı kırmızılılar, genç ve gelecek vadeden oyuncuları bonservis bedelleriyle kadrosuna kattı. Bir çok genç oyuncuyu takıma kazandıran Cimbom'da, yaş ortalaması 23.5'a düştü. Galatasaray, devre arası transfer döneminde de bu sistemi devam ettirecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Yaz transfer döneminin en ilginç operasyonuna imza atan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, yıllardır alışılmış transfer hamlelerinin dışına çıkarak, maaş yükü fazla ve yaşı yüksek isimlerden vazgeçerek, genç oyuncular üzerine yatırım yaptı. Toplam 11 oyuncuyu renklerine bağlayan Cim Bom'un yeni transferlerinin yaş ortalaması 23.5 oldu. Ancak yönetime yakın kaynaklar, gençleşme operasyonunun henüz tamamlanmadığını ve devre arasında aynı sistemle devam edeceğini belirtiyor. Plana göre ocak ayında birer 8 numara, sağ bek, stoper ve kaleci alınacak, bu oyuncular hem gençlerden hem de ağırlıklı olarak yerlilerden tercih edilecek.

ARA VERMEDEN DEVAM EDECEKLER

Operasyonun devamı için ayrı bir toplantı ya da raporlama olmayacağı, belirlenen mevcut isimler üzerinden çalışmaların, tıpkı yaz transfer dönemindeki gibi süreceği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin, dış transfer kadar iç transfere de önem verdiği, teknik patron Fatih Terim'le birlikte mevcuttaki maliyeti yüksek oyuncularla yavaş yavaş yolların ayrılacağı ve kabuk değişiminin bu şekilde tamamlanacağı ifade ediliyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın devre arasına kadar transferini bitirmeye çalışacağı ilk isim, Bursaspor 'un 21 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış olacak.

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