Orta sahayı Gedson Fernandes'le güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferin son gününe kadar Portekizli yıldızı istemiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Gedson gitmek istemedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca kadrosuna katmak için uğraştığı ancak transferini bitiremediği Gedson Fernandes hakkında hocası Jorge Jesus'tan flaş bir açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, "Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Joao Mario'nun yeri için Taarabt ile birlikte en büyük aday. Gelişen bir futbolcu olduğu için gitmesine izin vermedik. Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor." dedi.

BU SEZON 7 DAKİKA SÜRE ALDI!

Benfica'nın kadrosuna tutmaya karar verdiği Gedson Fernandes, bu sezon 8 maçın sadece 1'inde 7 dakika süre alabildi.

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