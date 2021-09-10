Son dakika spor haberi: Galatasaray transferi bitirdi! Aliou Dieng...
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği ancak anlaşma sağlanamayan Aliou Dieng ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce sarı kırmızılıların, El Ahly kulübüyle birçok kez masaya oturduğu ve Mısır kulübünün isteklerinin karşılanamaması sebebiyle transferin gerçekleşmediği belirtilmişti. Transferle ile ilgili Mısır basınından sürpriz bir iddia geldi. Habere göre, Galatasaray, Aliou Dieng transferi için El Ahly kulübü yetkilileriyle 'o tarihte geçerli olmak üzere' anlaşmaya vardı! İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2020-21 transfer sezonunda gençleştirme operasyonuna giden Galatasaray, Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Morutan, Barış Alper Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katmış ve yaş skalasını düşürmüştü.
Bununla beraber Cimbom, Fatih Terim'in scoutlarının izlediği isimler doğrultusunda 6 numara pozisyonu için de hummalı bir çalışma yürütmüş ve listesindeki isimlerle yoğun transfer temasında bulunmuştu.
Fatih Terim'in çok önem verdiği bilinen 6 numara pozisyonu için 1 numaralı aday, El Ahly kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Mali'li futbolcu Aliou Dieng di.
Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, Aliou Dieng transferi için Mısır kulübünün idarecileri ile defalarca kez masaya oturmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
DIENG OLMAYINCA ASSUNCAO
Galatasaray, transferin son gününde mutlak bir 6 numara transferi yapmak istemiş ve b planını harekete geçirerek Gustavo Assunção'yu renklerine katmıştı.
El Ahly kulübünün yetkilileri de basına verdiği demeçlerde, Galatasaray ile Aliou Dieng transferi için ödeme planında anlaşamadıklarını ifade etmiş ve bu sebeple masadan kalktıklarını aktarmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'de de transfer sezonu sona ererken, Mısır basınından Aliou Dieng - Galatasaray transferine dair gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.
GALATASARAY 'O TARİH İÇİN' ANLAŞTI
Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre, Galatasaray ve El Ahly yönetimi, Aliou Dieng'in transferi için el sıkıştı ve anlaşmaya vardı.
İŞTE O TARİH...
Bununla beraber Galatasaray'ın, 2022 transfer sezonunda Aliou Dieng'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı belirtildi.
ALIOU DIENG KİMDİR?
16 Ekim 1997'de Mali'de dünyaya gelen Aliou Dieng, 1.84 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan genç ismin, Haziran 2026'ya kadar El Ahly ile sözleşmesi bulunuyor.
Genç yaşına rağmen Dieng'in çıktığı profesyönel maç sayısı da dikkat çekiyor. Dieng şimdiye kadar 138 müsabakada rol alırken 4 gol 8 asist üretmeyi başardı.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba AC Bamako'da başlayan Dieng, daha sonra Cezayir takımlarından MC Alger'e transfer oldu. 2019-20 sezonunda Dieng, 1.1 milyon euro bonservisle El Ahly'in yolunu tuttu. Öte yandan Dieng, 12 kez de Mali Milli Takımı'nın formasını terletirken 1 gol üretti.
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