Galatasaray'ın Aliou Dieng transferinde kriz çıktı! | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Aliou Dieng için El Ahly kulübü başkanı Mahmud el-Hatib'in bu transfere veto verdiği ortaya çıktı. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın orta saha pozisyonu için kadrosuna katmayı düşündüğü Aliou Dieng'e dair yeni bir gelişme yaşandı.

Mısır basınında yer alan habere göre El Ahly kulübü başkanı Mahmud el-Hatib, sarı kırmızılı kulübün kendilerine yaptığı teklifi reddetti.

İŞTE O RAKAM

Haberin detaylarında Galatasaray'ın son teklifinin 1 yıllık satın alma opsiyonlu (kiralama ücreti 1.5 milyon dolar) olduğu kaydedildi. Öte yandan Sarı kırmızılıların, satın alma opsiyonu için 4 milyon euro önerdiği ifade edildi.

ÜCRET YÜKSELMEDİ VE REDDEDİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından El Ahly kulübü, Galatasaray'ın rakam yükseltmemesi nedeniyle teklifi reddetti ve masadan kalktı.

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