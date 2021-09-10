Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Türk Telekom Stadı'nın zemini hakkında açıklamalar yaptı. Ünlü, sarı kırmızılıların, Lazio karşılaşmasını kendi sahasında oynayacağı müjdesini vererek, "Stat daha önce UEFA kriterlerini geçti. Ancak risk almadık. Lazio maçına kadar bu yüzden oynamak istemedik. Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da iyi." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Türk Telekom Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Lazio maçını kendi sahasında oynayacağını duyuran Köksal Ünlü "Stat daha önce UEFA kriterlerini geçti. Ancak risk almadık. Lazio maçına kadar bu yüzden oynamak istemedik. Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da iyi." dedi.

Stat isim sponsorluğu hakkında da konuşan sarı-kırmızılı yönetici "Stat isim sponsorluğuyla ilgili görüşmeler sürüyor. İstenen seviyelerde bir rakama gelmediği sürece anlaşma yapmayacağız. Ancak iki firmayla görüşmeler sürüyor, sona yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köksal Ünlü, bir soru üzerine Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kuruluşunun tamamlandığını belirterek, "Kadın futbol takımı her şeyiyle hazır. Bunun lansmanını planlıyoruz. Bir hafta içinde bütün detaylarıyla göreceksiniz. Sponsorları da hazır." dedi.

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