10 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti!

Eski G.Saray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yarsuvat, 2014 - 2015 sezonunda sarı kırmızılıların başkanlık görevini yürütmüştü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Duygun Yarsuvat bugün hayata gözlerini yumdu.

Yarsuvat, sarı kırmızılı kulübün 25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında başkanlık görevini üstlenmişti.


Yarsuvat, sarı kırmızılı kulübün 35'inci başkanı olarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ'IN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE'NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

TFF'NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.

Levent Tüzemen'den Duygun Yarsuvat sözleri! Levent Tüzemen'den Duygun Yarsuvat sözleri!

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