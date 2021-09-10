10 Eylül 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri...2021-2022 sezonunda kadrosuna birbirinden değerli isimler katan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında yaşanacak olan şampiyonluk yarışı nefesleri kesecek. Geride kalan 3 haftanın ardından üçte üç yapan Fenerbahçe ve Trabzonspor daha hazır bir görüntü verdi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferleri...

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

BEŞİKTAŞ AVRUPA AYARINDA
Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Kartal, Avrupa tecrübesi fazla olan yıldızları kadrosuna kattı. Beşiktaş için "Rüya takım" yorumu yapılıyor.

TRANSFERLER:
PJANIC, BATSHUAYI, TEIXEIRA, GHEZZAL, ROSIER, KENAN, UMUT, MONTERO, SALİH, M. TOPAL, M. GÜNOK, CAN

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ASLANLAR ZIPKIN GİBİ
Cimbom'un transferlerinin yaş ortalaması 23.7. Kadro ortalaması ise 26.6'ya indi. Terim, genç ve dinamik isimlerle sezona damga vurmak istiyor.

TRANSFERLER:
MORUTAN, CICALDAU, V. AANHOLT, NELSSON, BOEY, ASSUNÇAO, HALİL, BARIŞ, AYTAÇ, ALPASLAN, BERKAY

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SAVAŞÇI KANARYA
Pereira ile yepyeni bir kimliğe bürünen F.Bahçe mücadeleci bir kadro oluşturdu. Kanarya "asla pes etme" parolasıyla camiayı umutlandırıyor.

TRANSFERLER:
BERISHA, ROSSI, MEYER, CRESPO, MIN-JAE KIM, SERDAR, BURAK, ÇAĞTAY, EMİR

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YILDIZLAR TOPLULUĞU FIRTINA
Dünyaca ünlü isimleri alan Fırtına'da şampiyonluk inancı çok yüksek. Fotomaç'ın haberine göre; yıldızlar takıma tam uyum sağladı. Taraftarlar "O sene bu sene" diyor.

TRANSFERLER:
HAMSIK, PERES, KOITA, GERVINHO, CORNELIUS, SIOPIS, DENSWIL, İSMAİL, DORUKHAN

(Fotomaç)

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