Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YILDIZLAR TOPLULUĞU FIRTINA

Dünyaca ünlü isimleri alan Fırtına'da şampiyonluk inancı çok yüksek. Fotomaç'ın haberine göre; yıldızlar takıma tam uyum sağladı. Taraftarlar "O sene bu sene" diyor.

TRANSFERLER:

HAMSIK, PERES, KOITA, GERVINHO, CORNELIUS, SIOPIS, DENSWIL, İSMAİL, DORUKHAN



(Fotomaç)

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