10 Eylül 2021, Cuma
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YILDIZLAR TOPLULUĞU FIRTINA
TRANSFERLER:
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesecek! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri...2021-2022 sezonunda kadrosuna birbirinden değerli isimler katan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında yaşanacak olan şampiyonluk yarışı nefesleri kesecek. Geride kalan 3 haftanın ardından üçte üç yapan Fenerbahçe ve Trabzonspor daha hazır bir görüntü verdi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferleri...
YILDIZLAR TOPLULUĞU FIRTINA
Dünyaca ünlü isimleri alan Fırtına'da şampiyonluk inancı çok yüksek. Fotomaç'ın haberine göre; yıldızlar takıma tam uyum sağladı. Taraftarlar "O sene bu sene" diyor.
TRANSFERLER:
HAMSIK, PERES, KOITA, GERVINHO, CORNELIUS, SIOPIS, DENSWIL, İSMAİL, DORUKHAN
(Fotomaç)
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