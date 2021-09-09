Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı! | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'na vurduğu için kadro dışı kalan Marcao ve Kerem antrenmanda birbirine sarılarak barıştı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı lig maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao, önce kadro dışı bırakılmış ardından ise affedilerek takım dönmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu ile Kerem Aktürkoğlu'nun barıştığını duyurdu. Galatasaray'ın Youtube hesabında yayınlanan videoda, ikili birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdiler.
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25 tane 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk. Psikolojik olarakta büyük bir baskı altında saha dışı, saha içi. Bazen sonuçların da iyi gitmemesi her insanda çöküntü yaşanır. Hayat için çok gençsiniz. İstemediği bazı yükselişler, bazı sinirsel hareketler, bazı kavgaya varan hadiseler olabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda. Ama bir dozu, tatı, bir makul tarafı olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada cereyan etmiştir. Dolayısıyla benim odamdaki Marcao'nun özürünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özrünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı.
MARCAO: HERKESTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM
Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve staff'tan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum.
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