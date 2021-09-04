Galatasaray'da ilginç bir olay yaşandı... Sarı Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, seçim öncesi çalışmalarında Işıtan Gün'ü listesine aldı. Başkan Elmas, Gün'ü Futboldan Sorumlu yönetici olacak diye lanse etti. Burak Elmas seçimi kazandı. Gün de yeni görevi için Florya'nın yolunu tuttu.

FORTUNA SITTARD'IN SAHİBİ

Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'ın da sahibi olan, menajer Ogan Tarhan ile ortaklığı bulunan Işıtan Gün, Florya'da oldukça soğuk karşılandı...

TERİM ELMAS'I ARADI!

Terim ile görüşmesi sona eren Işıtan Gün, Florya'dan ayrıldıktan sonra, Sarı- Kırmızılılar'ın hocası, başkan Burak Elmas'ı aradı.

FLORYA'YA BİR DAHA GELMESİN

Takvim'in haberine göre; Terim'in Burak Elmas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Işıtan Gün'ün bir daha Florya'ya gelmesine gerek olmadığını söylediği öğrenildi. Başkan Elmas ikilinin arasında kaldı.

BÖYLE BİR GÖREVE GEREK YOK



Ancak Terim'in "Böyle bir göreve gerek yok" açıklaması sonrasında Işıtan Gün, bir daha Florya'ya giremedi. Futboldan sorumlu olması beklenen Gün'ün görevi daha başlamadan bitmiş oldu.

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