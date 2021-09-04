Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ilginç olay! Işıtan Gün...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de ilk 3 maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray'da ilginç olaylar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, seçim öncesi Işıtan Gün'ü Futbol Şube Sorumlusu olarak ilan etmişti ancak seçim sonrası teknik direktör Fatih Terim ile görüşen Gün, Florya'daki tesislere giremedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da ilginç bir olay yaşandı... Sarı Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, seçim öncesi çalışmalarında Işıtan Gün'ü listesine aldı. Başkan Elmas, Gün'ü Futboldan Sorumlu yönetici olacak diye lanse etti. Burak Elmas seçimi kazandı. Gün de yeni görevi için Florya'nın yolunu tuttu.
FORTUNA SITTARD'IN SAHİBİ
Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'ın da sahibi olan, menajer Ogan Tarhan ile ortaklığı bulunan Işıtan Gün, Florya'da oldukça soğuk karşılandı...
TERİM ELMAS'I ARADI!
Terim ile görüşmesi sona eren Işıtan Gün, Florya'dan ayrıldıktan sonra, Sarı- Kırmızılılar'ın hocası, başkan Burak Elmas'ı aradı.
FLORYA'YA BİR DAHA GELMESİN
Takvim'in haberine göre; Terim'in Burak Elmas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Işıtan Gün'ün bir daha Florya'ya gelmesine gerek olmadığını söylediği öğrenildi. Başkan Elmas ikilinin arasında kaldı.
BÖYLE BİR GÖREVE GEREK YOK
Ancak Terim'in "Böyle bir göreve gerek yok" açıklaması sonrasında Işıtan Gün, bir daha Florya'ya giremedi. Futboldan sorumlu olması beklenen Gün'ün görevi daha başlamadan bitmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası