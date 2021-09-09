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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, antrenman öncesi sahada bir araya gelen takım arkadaşları önünde 22 yaşındaki futbolcudan özür diledi. (GS spor haberi)
09.09.2021
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