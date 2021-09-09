09 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer döneminin son günü kadroya dahil edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao, takımla ilk antrenmanına çıktı. İşte idmandan kareler... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe akşamı yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Isınma hareketlerinin ardından çarşamba günü çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Romanya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicâldău, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson ile birlikte bu sezon yeniden takıma katılan Halil Dervişoğlu ve çarşamba günü bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Yeni transfer Gustavo Assunção ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını cuma akşamı saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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