Son dakika Galatasaray haberleri: Gustavo Assunçao ilk kez idmanda! İşte o görüntüler

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson ile birlikte bu sezon yeniden takıma katılan Halil Dervişoğlu ve çarşamba günü bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.