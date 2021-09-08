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GALATASARAY

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi Fernando Muslera'ya özel terapi!

Muslera’ya özel terapi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Sezona yaptığı hatalarla başlayan Fernando Muslera, milli takımda da kendini toparlayamadı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet Uruguaylı yıldıza, ligin 4. haftası oynanacak Trabzonspor maçı öncesi terapi uygulayacak. İşte detaylar...

Sezona çok kötü başlayan Fernando Muslera, milli takımda da kendine gelemedi. Uruguay'ın Peru ve Bolivya maçlarında hatalı goller yiyen tecrübeli kaleci, camiayı endişelendiriyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların milli ara dönüşü arka arkaya yapacağı Trabzonspor ve Lazio maçları öncesinde Muslera'yı markaja alması bekleniyor. Teknik heyet tecrübeli eldivenle özel görüşme yaparak moralini yükseltmeye çalışacak.

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