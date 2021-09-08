Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in başta olduğu dönemlerde 10 yabancı stoper transfer etti ve 38.4 milyon Euro (yaklaşık 380 milyon TL) harcadı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerden sadece 2'sinden kar etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)