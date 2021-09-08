Galatasaray'dan stoper bölgesine dev harcama! Fatih Terim dönemlerinde...
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in başta olduğu dönemlerde 10 yabancı stoper transfer etti ve 38.4 milyon Euro (yaklaşık 380 milyon TL) harcadı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerden sadece 2'sinden kar etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Fatih Terim döneminde yabancı stoperlere 38.4 milyon euro'luk yatırım yaparken, sadece 2 isimden kar edebildi. Fotomaç'ın haberine göre; Luyindama'ya 8, Nelsson 7, Chedjou'ya 6.3, Popescu'ya 4.5, Marcao'ya 4, Dany'ye 3.3, Tamas ve Ujfalusi'ye 2'şer, Filipescu'ya 1 milyon euro bonservis ödeyen Cimbom, Ozornwafor'u da 300 bin euro'ya kadroya katmıştı. Aslan, Tamas ve Filipescu'yu 3.5'ar milyon euro'ya satarak kar etti. Diğer isimler ise ya futbolu bıraktı ya da bedavaya ayrıldı. Cimbom, şu anda kadroda bulunan Marcao ve Nelsson'dan ileride kar etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar iki futbolcuyu önce kullanıp sonra satmayı amaçlıyor.
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