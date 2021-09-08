Galatasaray'da Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu kararı! Trabzonspor maçında...
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, ligin 4. haftasında 9 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in Diagne ve Mohamed'in performansından memnun kalmazken, ilk 11'de Halil Dervişoğlu'na şans verebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada teknik heyet Halil Dervişoğlu ile başlamaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda, Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansları eleştiri konusu olurken ilk oynadığı Cebelitarık maçımda golle tanışan Halil'in hazır dönmesi halinde Trabzonspor maçında 11'de başlaması bekleniyor. Bundan önceki maçlarda 3 yerli hakkını Berkan, Taylan, Kerem'den yana kullanan Fatih Terim'in Trabzonspor karşılaşmasında Kerem'i yedek soyundurup Feghouli'yi yeniden ilk 11'e çekmesi gündemde...
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