08 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu kararı! Trabzonspor maçında...

Terim’den Halil kararı! Trabzonspor maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.09.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, ligin 4. haftasında 9 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in Diagne ve Mohamed'in performansından memnun kalmazken, ilk 11'de Halil Dervişoğlu'na şans verebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada teknik heyet Halil Dervişoğlu ile başlamaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda, Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansları eleştiri konusu olurken ilk oynadığı Cebelitarık maçımda golle tanışan Halil'in hazır dönmesi halinde Trabzonspor maçında 11'de başlaması bekleniyor. Bundan önceki maçlarda 3 yerli hakkını Berkan, Taylan, Kerem'den yana kullanan Fatih Terim'in Trabzonspor karşılaşmasında Kerem'i yedek soyundurup Feghouli'yi yeniden ilk 11'e çekmesi gündemde...

Orta sahaya sürpriz aday! Bugün İstanbul'a geliyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Orta sahaya sürpriz aday! Bugün İstanbul’a geliyor Orta sahaya sürpriz aday! Bugün İstanbul'a geliyor
Geldiği gibi gidiyor! Yeni transfer yolcu Geldiği gibi gidiyor! Yeni transfer yolcu
Cimbom’dan stoperlere dev harcama! Terim dönemlerinde... Cimbom'dan stoperlere dev harcama! Terim dönemlerinde...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör